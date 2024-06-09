هؤلاء الحكام سيقودون لقاء العراق وفيتنام الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ وصل البصرة اليوم الاحد، طاقم التحكيم المكلف بقيادة مباراة المنتخب العراقي ونظيره الفيتنامي التي تقام الثلاثاء المقبل في ملعب البصرة الدولي.

ويتألف الطاقم المكلف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من حكام دوليين إماراتيين، وهم كل من عمر آل علي (حكم ساحة)، ومحمد أحمد الحمادي (مساعداً أولا)، وجاسم عبدالله (مساعداً ثان)، سلطان محمد صالح (حكما رابعا).

وتقام مباراة العراق وفيتنام على ملعب البصرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الاسيوية المزدوجة.

وضمن منتخب العراق تواجده في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعد تربعه على صدارة المجموعة السادسة في المرحلة الثانية برصيد 15 نقطة من 5 جولات.