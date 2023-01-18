هيئة مؤقتة جديدة لإدارة نادي الديوانية الرياضي

شفق نيوز/ انتخبت الهيئة العامة لنادي الديوانية الرياضي، يوم الأربعاء، هيئة مؤقتة جديدة لإدارة النادي، خلفاً للهيئة السابقة.

وذكر اعلام النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الهيئة العامة وبإشراف اللجنة الاولمبية في الديوانية عقدت اجتماعها الاستثنائي لانتخاب الهيئة الادارية المؤقتة.

واسفرت نتائج الانتخابات عن انتخاب مهند الحسني رئيساً للهيئة المؤقتة الجديدة، وسعيد محسن نائباً، وعبد الحسين كريم اميناً للسر، وحيدر الكردي اميناً مالياً.

وستقوم اللجنة بادارة النادي لحين إجراء الانتخابات وحسب الإجراءات القانونية المطلوبة.

وكانت الهيئة العامة قد شكلت مطلع شهر كانون الاول/ ديسمبر من العام الماضي هيئة مؤقتة برئاسة حيدر حياوي، وعضوية مازن علي، وحيدر محمد جاسم، وعلاء البصري.