هيئة مؤقتة جديدة لنادي الميناء بهدف إجراء الانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الثلاثاء، عن تشكيل هيئة مؤقتة جديدة لنادي الميناء، بهدف التهيئة للانتخابات المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة المؤقتة تألفت من فرحان محيسن غضيب رئيساً مؤقتاً، ونصير عبود محسن نائباً للرئيس، وإياد عباس صدام أميناً للسر، وبهاء الدين حسين محمد أميناً ماليا، وكل من الاعضاء علاء عبد الخالق حاجم ومحمد ومصطفى خالد واحمد كريم ناصروحيدر هادي خلف".

وأضافت اللجنة أنه "تم إلزام الهيئة المؤقتة بأن تجري انتخابات رسمية للإدارة الجديدة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر".

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قررت إلغاء الأمر الاداري السابق بتسمية الهيئة المؤقتة لإدارة نادي الميناء بالنظر لانتهاء مدتها المحددة، وذلك بحسب الصلاحيات الممنوحة لها، وشكلت هيئة مؤقتة جديدة لإدارة النادي لثلاثة أشهر اخرى.