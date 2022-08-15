"هيئة سمير كاظم" تعقد اجتماعا استثنائيا لتشكيل إدارة جديدة للقوة الجوية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة لنادي القوة الجوية الرياضي، برئاسة سمير كاظم، يوم الاثنين، أنها ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً استثنائياً لانتخاب هيئة مؤقتة تقود النادي.

وقالت الهيئة العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الوقت الذي نطق القانون بكلمة الحق تجاه ما يجري داخل اروقة نادي القوة الجوية الرياضي جراء المشاكل الادارية بعدما اصدرت وزارة الشباب والرياضة كتابها المرقم بالعدد ٥٣٢٧ في 3/٨/٢٠٢٢ بحل الهيئة الادارية غير الشرعية (برئاسة شهاب جاهد) وثبوت التزوير والتلاعب بأوراق رسمية قدمت من قبلهم بأسماء الهيئة العامة، بعد التدقيق والتحقيق من قبل اللجنة التي شكلت بأمر من وزير الشباب الكابتن عدنان درجال وثبوت التزوير".

وأشارت إلى أنه "من حق الطرف الآخر الذهاب الى القضاء ومحاسبة المقصر حيث تم اعتماد الهيئة العامة المثبتة اسماؤهم في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وعددها ٢٦٤ عضوا".

وأضافت "وفي الوقت الذي تسعى الهيئة العامة لانعقاد اجتماع مشترك مع الطرف الآخر لغرض انتخاب هيئة مؤقتة تقود دفة النادي إلى بر الأمان، يقوم الطرف الآخر شهاب جاهد ومن بينهم ثلاثة أشخاص بعرقلة المساعي والحلول كافة".

وتابعت الهيئة العامة "نبين إلى جمهورنا العريق ووسائل الإعلام أنه سيتم عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة خلال الأيام المقبلة لتشكيل هيئة مؤقتة تقود النادي لمدة اقصاها ثلاثة اشهر، وحسب قانون الاندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ والمعدل بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٨٨ وبحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية".

ويشهد نادي القوة الجوية منذ مدة خلافاً وسجالاً بين إدارته التي انقسمت إلى هيئتين مؤقتتين إحداهما يرأسها سمير كاظم وتتخذ من جانب الرصافة في بغداد مقراً لها، والأخرى يرأسها الرئيس السابق للنادي الفريق شهاب جاهد وتتخذ من جانب الكرخ مقراً لها.

ومؤخراً أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً يقضي بعدم شرعية الهيئة العامة المؤقتة برئاسة شهاب جاهد.