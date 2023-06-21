هيئة الإعلام تعلن احصائياتها للاتصالات خلال بطولة غرب آسيا في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأربعاء، احصائياتها للمكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمشتركين من غير العراقيين خلال أيام بطولة اتحاد غرب آسيا تحت سن 23 عاماً لكرة القدم التي جرت في بغداد وكربلاء.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها الفنية الميدانية سجلت 191 ألفاً و375 ألف مشترك في ملعب المدينة الدولي ومحيطه في العاصمة بغداد، خلال مباريات بطولة غرب آسيا في الأيام 12، و14، و16، و18 من شهر حزيران/ يونيو الجاري، من بينهم 4210 مشترك دولي.

وبينت أنه تم خلال نفس الفترة أعلاه استهلاك 97،9 تيرا بايت من البيانات فضلاً عن إجراء 232 ألفاً و657 مكالمة هاتفية، وإرسال 42 ألفاً و19 رسالة قصيرة SMS من قبل المستخدمين.

واختتمت مساء أمس الثلاثاء بطولة اتحاد غرب آسيا تحت سن 23 عاماً لكرة القدم بنسختها الرابعة، بإقامة المباريات النهائية بين المنتخب العراقي الأولمبي ونظيره الإيراني والتي انتهت بفوز "أسود الرافدين" بأول لقب لهم في هذه البطولة بركلات الترجيح 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.