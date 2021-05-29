هيئة ادارية جديدة لنادي نفط الوسط العراقي

شفق نيوز/ اسفر المؤتمر الانتخابي الذي اقامه نادي نفط الوسط الوسط الرياضي العراقي في محافظة النجف، اليوم السبت، عن هيئة ادارية جديدة للنادي.

وقالت ادارة النادي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر الانتخابي الذي عقده نادي نفط الوسط في محافظة النجف، صباح اليوم، أسفر عن ولادة مجلس إدارة جديد يقود النادي لدورة انتخابية مقبلة، مبينة أن العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية في المحافظة حضرت المؤتمر.

وأوضحت أن عملية التصويت التي جرت في قاعة النجف سارت بكل انسيابية وحيادية وشفافية، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات باسم جمال أعلن النتائج، حيث تنافس عشرة مرشحين للهيئة الادارية وبعد أجراء عمليات العد والفرز اختارت الهيئة العامة مجلس إدارة جديد بفوز المرشحين العشرة وهم: ماجد عبد الرضا 91 ، هيثم عباس بعيوي 98 ، سعد كاظم عباس 98 ، مصطفى محمد جواد 97 ، عماد عباس ابراهيم 103 ، عباس مالك ناجي 87، فراس نوري عبدالله 91 ، احمد هاشم علي 94، علي جواد كاظم 96، وسام فوزي حميد 95 .

وقرر الفائزون تأجيل توزيع المناصب (الرئيس ونائبه والامينين السر والمالي) لوقت لاحق وضمن السقف القانوني المحدد لذلك.

وبحسب البيان، تتطلع الادارة الجديدة لقيادة النادي لإنجازات جديدة ومزيد من التألق والإبداع ليكون عندليب الفرات في مقدمة الأندية العراقية.