هيئة اتحاد الكرة العراقي تصادق على التقريرين المالي والاداري

شفق نيوز/ عقدت الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي في بغداد، اليوم السبت، اجتماعاً بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال وأعضاء الاتحاد.

وكان الحضور 42 عضوا من أصل 55، والاتحادات التي لم تحضر للاجتماع النجف ونينوى والسليمانية.

أما الاندية التي لم تحضر، وهي: الديوانية والكوفة ونفط البصرة وزاخو ونوروز وعفك والناصرية.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، "لقد خرج الاجتماع باهم المقررات، وهي التصويت على التقريرين المالي والإداري، إضافة إلى فقرة تعديل مسميات المستوى الثاني من مناطق إلى 20 ناديا الموجودة بالدوري الممتاز".

وقد تأخر انطلاق اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقررا في الساعة الـ 11 من صباح اليوم لكنه تأجل الى الساعة الـ 12 ظهرا، وذلك لتأخر حضور أعضاء من الهيئة العامة .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أبلغ الاتحاد العراقي بعدم اعترافه بمركز التسوية والتحكيم، وذلك بناءً على شكوى تقدّم بها الاتحاد العراقي إلى فيفا، أوضح فيها وجود تأثيرات خارجية على المركز، وغياب الحيادية في عمله.