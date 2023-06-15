هيمنة كتالونية على تويتر.. ثنائية قطبي إسبانيا الأكثر شهرة بمواقع التواصل

شفق نيوز / نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES إحصائية عن متابعات الأندية حول العالم حتى يونيو/حزيران 2023.

وما زالت الهيمنة لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة اللذان يتنافسان خارج وداخل الملعب.

ويتصدر قائمة الأندية الأكثر متابعة ريال مدريد بعدد متابعين 363 مليون متابع موزعين (79.9 مليون متابع على تويتر- 135 مليون متابع على إنستغرام- 117 مليون متابع على فيسبوك- 30.8 مليون متابع على تيك توك).

وفي المركز الثاني برشلونة بعدد متابعين وصل 342 مليون متابع موزعين (82.8 مليون متابع على تويتر و119 مليونا على إنستغرام و112 مليونا على فيسبوك و28.3 على تيك توك).

ويلاحظ أن ريال مدريد تفوق على كل منصات التواصل الاجتماعي إلا تويتر الذي فاقه برشلونة عليه في عدد المتابعين.

أما المركز الثالث فكان من نصيب مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 206 ملايين متابع، وخلفه باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين وصل 187 مليون متابع، وفي المركز الخامس كان يوفنتوس الإيطالي بـ 144 مليون متابع.

وشهدت القائمة ظهور الأهلي المصري في المركز الـ17 بين فرق العالم بعدد متابعين بلغ 44.8 مليون متابع، وحل النصر السعودي في المركز التاسع عشر بـ 32.2 مليون متابع.