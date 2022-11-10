هيمنة عراقية على أوسمة البطولة العربية بالمصارعة

شفق نيوز / خطف مصارعو المنتخب العراقي لقب البطولة العربية بالمصارعة الحرة الجارية نزالاتها في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات العراق ومصر والبحرين والأردن والكويت والسعودية.

وتمكن لاعبو نادي امانة بغداد والمنتخب الوطني من إحراز الأوسمة الذهبية والفضية، إذ استطاع المصارع مصطفى عبدالباسط من الحصول على الوسام الذهبي بوزن 86 كغم، بعد تغلبه على المصارع الروسي ( البحريني الجنسية)، فضلاً عن تحقيقه الفوز على لاعبي منتخبي الكويت ومصر.

كما توج فريق نادي الحدود العراقي بالمركز الثاني في ختام البطولة ذاتها بعد أن جمع مصارعوه 184 نقطة، بمعدل ذهبيتين وأربع فضيات وبرونزيتان.

وأحرز المصارع، خطاب عمر الوسام الفضي بوزن 57 كغم، ونال المصارع عبد الله أركان الوسام الفضي بوزن 61 كغم، وفي وزن 74 كغم أحرز المصارع قتيبة مصطفى الوسام الفضي، فيما حصل المصارع عبد الله أركان علي الوسام البرونزي بوزن 97 كغم، واخيرا أحرز المصارع احمد صلاح الوسام الفضي بوزن 125 كغم.

وكان منتخب العراق الوطني للرجال توج بالمركز الأول في بطولة العرب التي سبقت بطولة الاندية في الاسكندرية بعد ان جمع 205 تاركا المركز الثاني إلى منتخب مصر برصيد 195 يليه بالمركز الثالث منتخب البحرين جامعا 120 نقطة.