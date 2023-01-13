هيليو سوزا: سعيد بترشيح البحرين للقب خليجي 25 وحارس الكويت رائع

شفق نيوز/ أعرب مدرب منتخب البحرين هيليو سوزا عن سعادته بتأهل منتخبه إلى دور نصف النهائي بعد تعادله مع منتخب الكويت.

وعقب انتهاء مباراة البحرين والكويت ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات للمجموعة الثانية ضمن بطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين خليجي زين 25، والتي انتهت بتعادل المنتخبين 1/1، عقد المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب البحرين هيليو سوزا والذي قال؛ إن: مباراة اليوم كانت صعبة ومهمة للفريقين، اللاعبون قدموا مباراة جيدة، تقدمنا بهدف، وعادت الكويت لعبنا مباراة جيدة، قاتل اللاعبون بقوة، لعبنا أمام الكويت 3 مرات وحققنا الفوز، رغم ذلك كان اللقاء صعبا، خلقنا بعض الفرص كان يمكن أن تقتل المباراة مبكرا، الكويت سجلت من خلال فرصتين، نقدم أداء جيدا.

بدوره؛ قال مهدي حميدان أفضل لاعب بالمباراة: حققنا التأهل والأفضل شيء جيد للمرة الثالثة والمهم التأهل في الصدارة.

وقال سوزا أن "حارس الكويت كان جيدا، خلقنا فرصا مؤكدة وتصدى لها، لم نكن متحفظين، الحالة البدنية هبطت لدى الفريقين، النتيجة جيدة لنا وربما هذا ما جعل اللاعبين مسترخين، استحوذنا بشكل جيد، والفرص لو سجلت لأنهت المباراة، استطعنا التعامل مع الكرات الطولية للكويت، وحافظنا على ما نحتاجه من اللقاء".

وأضاف: "لدي لاعبون غير عبدالله يوسف، لعب لدقائق كثيرة، وأردت إعطاء الفرصة للاعب آخر، لدي 23 لاعبا جاهزا، ليس هناك لاعب مهم وآخر غير مهم لا كلهم مهمون، حمزة لعب المباراة الأولى دوليا، الشباب يحتاجون فرصة المشاركة واللعب بشكل رائع، القرار يعتمد على عدة أمور ومنها البدنية".

وأردف: إذا رشحنا للقب فهذا شيء يسعدني، نقاتل في كل مباراة بهدف الفوز، نأخذ كل لقاء على حدة، ليس هناك أية ضغوط، المنتخبات كلها قوية تسبقنا في التصنيف، الأجواء هنا والجماهير رائعة، لا نفكر حاليا إلا في اللقاء القادم.

وعاد حميدان ليقول: مباراة عمان صعبة علينا، تأثرنا بالهزيمة ونحترمهم كثيرا، لعبوا جيدا أمام ألمانيا ومستعدون للقاء.