هيا أحمد راضي تنضم لاتحاد المرأة الدولي لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويفا)، يوم الثلاثاء، عن انضمام ابنة لاعب المنتخب العراقي الراحل أحمد راضي، هيا، إلى عضوية اللجنة التنفيذية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم "ويفا"، ديما السائح، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن "اختيار هيا أحمد راضي لعضوية اللجنة التنفيذية، جاء تعبيراً عن إيمانها وإصرارها على الاستمرار في حمل رسالة والدها في تكريس دور الرياضة في نشر قيم المحبة والسلام بين الشعوب".

الجدير بالذكر أن اعضاء اللجنة التنفيذية تتشكل من 30 امراة موزعات لتمثيل جميع القارات، وتعتبر أعلى سلطة في اتحاد "ويفا" ومنوط بها رسم استراتيجيات الاتحاد وبرامجه في توسيع ممارسة كرة القدم النسائية في العالم، وإقرار الخطط السنوية، وتقديم التوصيات إلى الجهاز التنفيذي في الاتحاد، علما أن الاجتماع الأول للجنة التنفيذية سينعقد في المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة الرومانية بوخارست خلال شهر تشرين الاول/ أكتوبر المقبل برئاسة أمينة كروما رئيسة اللجنة التنفيذية لاتحاد "ويفا".