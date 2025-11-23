هونغ كونغ.. لاعبو العراق يحصدون 11 ميدالية ملوّنة في بطولة آسيا للكانوي

شفق نيوز – هونغ كونغ

أعلن المنتخب العراقي للكانوي،يوم الأحد، ارتفاع حصيلة لاعبيه من الميداليات في بطولة آسيا المقامة في هونغ كونغ، إلى 11 ميدالية ملوّنة، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و4 فضية، وبرونزيتين .

وقال بيان للمنتخب ورد وكالة شفق نيوز، إنه "احتل المركز الخامس في البطولة، من مجموع 14 دولة"، موضحاً أن "التألق العراقي جاء من خلال اللاعب أحمد سمير جمعة الذي تمكّن من انتزاع الميدالية الذهبية الأولى، فيما حصل اللاعب سليمان أحمد على الميدالية الذهبية الثانية، وكانت الميدالية الثالثة من نصيب اللاعب الشاب عباس طالب".

وشهد سباق الماراثون الآسيوي، وفق البيان، تفوقاً عراقياً بامتياز، على الرغم من المنافسة القوية بين اللاعبين المشاركين في هذه البطولة.

وأضاف البيان، ان "اللاعب أحمد سمير جمعة أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي لمسافة 200م، وأضاف زوجي الكاياك سليمان أحمد سعيد وأحمد سمير جمعة الميدالية الذهبية في سباق 200م أيضاً، ليرفعوا غلتنا من الذهب الى 5 ميداليات، في حين أضاف اللاعب علي ضرار كاظم الميدالية الفضية في فعالية الكانو لمسافة 200م".

وفي اليوم الأخير أضاف لاعبونا وفق البيان، أوسمة فضية وبرونزية في جميع الفعاليات، ففي فعالية سباق 500م بالكانو، تمكّن علي ضرار كاظم من إحراز الميدالية الفضية، وأضاف اللاعبان سليمان أحمد سعيد وأحمد سمير جمعة الميدالية الفضية في سباق الزوجي كاياك لمسافة 500م، فيما أحرز اللاعب الشاب عباس طالب الميدالية البرونزية في سباق 500م بالكاياك.

كما أحرز اللاعب سليمان أحمد الميدالية البرونزية أيضاً في سباق الكاياك الفردي لمسافة 500 متر، لتصبح الحصيلة النهائية، 5 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين.