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هونغ كونغ ترفض استقبال المنتخب العراقي وتخيره بين قطر وسنغافورا

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-16T09:11:03+0000
هونغ كونغ ترفض استقبال المنتخب العراقي وتخيره بين قطر وسنغافورا

شفق نيوز/ أعلنت الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، يوم الاربعاء، أن هونغ كونغ رفضت استقبال المنتخب العراقي بارضها بسبب اجراءات الفيزا والدخول لاراضيها.

وقال نائب رئيس الهيأة شامل كامل لوكالة شفق نيوز، "لقد خيرنا اتحاد الكرة في هونغ كونغ بين قطر او سنغافورا لخوض مباراتنا المقبل ضمن التصفيات المزدوجة".

واضاف كامل ان "الهيأة التطبيعية ستجتمع قريبا لتحديد اما قطر او سنغافورا".

وفي السياق،، اكد رئيس اتحاد الكرة العراقي السابق عبد الخالق مسعود أن تواجده في قطر جاءت بدعوة اسيوية لحضور المباراة النهائية لامير قطر المقرر يوم الجمعة المقبل ونهائي ابطال اسيا المقررة السبت المقبل.

وقال مسعود لوكالة شفق نيوز، إن "دعوته جاءت لحضور النهائيين، كونه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم".

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