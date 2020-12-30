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هونغ كونغ تتراجع وتقرر ملاقاة العراق على أرضها

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-30T19:37:02+0000
هونغ كونغ تتراجع وتقرر ملاقاة العراق على أرضها

شفق نيوز/ تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، خطابا رسميا من اتحاد هونغ كونغ، بشأن موعد ومكان مباراة المنتخبين، ضمن الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وقالَ هشام محمد المنسق الإعلامي لمنتخب العراق، "اتحاد هونغ كونغ أرسل خطابا سابقا، طلب خلاله نقل مباراة الإياب من أرضه إلى قطر أو سنغافورة، بسبب فيروس كورونا، والإجراءات غير المستقرة هناك".

وتابع هشام "هونغ كونغ تراجعوا عن نقل المباراة من أرضهم إلى دولة أخرى، وأبلغونا بإقامة المباراة في بلادهم يوم 30 آذار/مارس 2021، ضمن مباريات المجموعة الثالثة".

 

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