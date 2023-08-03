هولير والصقور يلتقيان في قمة كروية بختام بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مطلع الأسبوع المقبل موعداً لمباراة قمة كروية في ختام بطولة كأس العراق للموسم 2022-2023 تجمع هولير والصقور في العاصمة بغداد .

وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد حيدر عوفي لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة حددت الخامس من شهر اب الحالي موعدا لإقامة مباراة ختام بطولة كأس العراق لكرة القدم التي ستجمع القوة الجوية مع فريق نادي اربيل.

واضاف ان المباراة ستقام عند الساعة الثامنة من يوم السبت المقبل على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، مبينا أن حفل التتويج سيقام في ختام البطولة وسيتسم خلاله تسليم الجوائز وكأس العراق للفريق الفائز بحضور رسمي.

وجاء تأهل فريق نادي اربيل الى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق نادي الحدود لكرة القدم، يوم الاثنين الماضي، بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق، بينما بلغ فريق نادي القوة الجوية الى المباراة الختامية للبطولة بعد تحقيقه الفوز على فريق نادي الكرخ في مباراة نصف نهائي كاس العراق لكرة القدم بنتيجة 3-1، في مباراة جرت على ملعب الشعب الدولي.