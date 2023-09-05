هولندي لتتبع الحالة البدنية لأسود الرافدين

شفق نيوز/ أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، محمد عماد، يوم الثلاثاء، عن التعاقد مع مدرب هولندي للياقة البدنية للإشراف على اللاعبين ومتابعتهم.

وقال عماد لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب اللياقة البدنيّة مات هولاند، الهولندي الجنسية حضر مساء اليوم في تدريبات المنتخب العراقي التي أقيمت في الملعب الرديف المجاور لملعب (الذكرى 700) في تايلند".

وبين أن "تواجد المدرب الهولندي جاء بعد الاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب العراقي وبإشراف مباشر من قبل مدربي اللياقة البدنيّة خافيير برناديت، ومانويلا سالادو".

واضاف "كما تم نصب منظومة متكاملة لأجهزة الـGPS لجميع اللاعبين المشاركين في تدريباتِ اليوم كجزءٍ من الدراسات المتواصلة التي يقيمها الجهاز الفني لتتبع الحالة البدنية للاعبي المنتخب المشاركين في كأس ملك تايلاند 49".

وباشر المنتخب العراقي لكرة القدم اليوم بإجراء وحداته التدريبيّة في مدينة شانغماي التايلاندية تحضيراً لمواجهة منتخب الهند يوم الخميس المقبل في الساعة الواحدة والنصف ظهراً 13:30 بتوقيت بغداد.