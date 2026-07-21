هوكي العراق يهزم السعودية برباعية في كأس آسيا للناشئين

شفق نيوز- بغداد

حقق منتخب الهوكي العراقي للناشئين، يوم الثلاثاء، أول فوز عربي في بطولة آسيا تحت 18 سنة المقامة منافساتها في سلطنة عُمان، بعد أن تغلب على نظيره السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للهوكي، خليل ياسين، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الفوز المهم جاء بعد أداء فني مميز ولياقة بدنية عالية من اللاعبين وبفضل توجيهات مدرب الفريق الذي اختار الأسلوب المناسب لمواجهة المنتخب السعودي، كما حصل لاعب منتخبنا (علي الرضا حميد) على جائزة أفضل لاعب في المباراة".

وأضاف أن "منتخبنا الوطني خسر المباراة الأولى أمام منتخب إيران بنتيجة صفر-5 وسيخوض مباراتين أخريين أمام منتخبي إيران والسعودية وفق نظام الذهاب والإياب الذي نصت عليه لوائح البطولة الآسيوية".

يذكر أن بطولة آسيا للهوكي للناشئين تجمع سبعة منتخبات آسيوية قُسمت إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات الهند وباكستان وبنغلاديش وسلطنة عُمان، فيما جمعت المجموعة الثانية منتخبات العراق والسعودية وإيران.