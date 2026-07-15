هوكي العراق للناشئين يشارك للمرة الأولى في بطولة آسيا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للهوكي، يوم الأربعاء، أن منتخب الشباب دون سنة 17 عاماً سيشارك للمرة الأولى ببطولة آسيا المؤهلة الى نهائيات كأس العالم للعبة.

وقال رئيس الاتحاد خليل ياسين، لوكالة شفق نيوز إن البطولة ستستضيف العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 20 ولغاية 25 من الشهر الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات هي، العراق، والهند، والسعودية، وإيران، وباكستان، وبنغلاديش، وسلطنة عمان.

وبين أن هذه البطولة من "المحطات القارية المهمة"، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، والتي سيُحدد موعدها لاحقاً.

وأكد أن "مشاركة منتخب العراق في هذه البطولة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنتخبات الوطنية"، معرباً عن أمله في تحقيق مركز يليق بمكانة الرياضة العراقية.

وأضاف ياسين أن "منتخبنا يمتلك قاعدة واسعة من المواهب الواعدة في اللعبة ونطمح إلى تقديم أداء مشرف يعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة الهوكي".