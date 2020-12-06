هوار يعتذر عن دور "المستشار" وادارة الجوية تكشف الأسباب

شفق نيوز/ قدم اللاعب الدولي السابق هوار ملا محمد، يوم الاحد، اعتذارا رسميا عن مواصلة عمله كمستشار فني لنادي القوة الجوية.

وقال ملا محمد لوكالة شفق نيوز، "قررت الاستقالة من العمل في النادي كمستشار فني وذلك بسبب عدم جدية العمل كما انني لم تتاح ليّ المساحة الكافية لأداء مهمتي في النادي".

وأضاف "أثمن دور الجمهور لدعمي بعد تسلميّ المهمة، بعد أن دعاني رئيس النادي للعمل في البيت الجوي ضمن الادارة الجديدة برئاسة اللواء شهاب جاهد".

من جانبها، كشفت ادارة النادي عن سبب قرار ملا محمد وانسحابه المفاجئ.

وقال نائب رئيس النادي، سمير كاظم، لوكالة شفق نيوز، ان "هوار طلب من إدارة النادي أموراً تفوق طاقة النادي بغية تأمين إقامته في بغداد"، موضحا أنه "طلب سكن على مستوى عال ويلحقها مصاريف اخرى يعجز النادي عن توفيرها لاسيما وأن النادي يمر بأزمة مالية صعبة".

واوضح ان "الكابتن هوار يستحق كل شيء لكن النادي لا يستطيع تسديد نفقاته الخاصة التي طلبها"، مشيرا الى ان "الكابتن هوار مخير باتخاذ قراراته رغم أن النادي كان بحاجته كونه نجم واسم كبير في الكرة العراقية".