سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

هوار يعتذر عن دور "المستشار" وادارة الجوية تكشف الأسباب

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-06T13:34:10+0000
هوار يعتذر عن دور "المستشار" وادارة الجوية تكشف الأسباب

شفق نيوز/ قدم اللاعب الدولي السابق هوار ملا محمد، يوم الاحد، اعتذارا رسميا عن مواصلة عمله كمستشار فني لنادي القوة الجوية.

وقال ملا محمد لوكالة شفق نيوز، "قررت الاستقالة من العمل في النادي كمستشار فني وذلك بسبب عدم جدية العمل كما انني لم تتاح ليّ المساحة الكافية لأداء مهمتي في النادي".

وأضاف "أثمن دور الجمهور لدعمي بعد تسلميّ المهمة، بعد أن دعاني رئيس النادي للعمل في البيت الجوي ضمن الادارة الجديدة برئاسة اللواء شهاب جاهد".

من جانبها، كشفت ادارة النادي عن سبب قرار ملا محمد وانسحابه المفاجئ.

وقال نائب رئيس النادي، سمير كاظم، لوكالة شفق نيوز، ان "هوار طلب من إدارة النادي أموراً تفوق طاقة النادي بغية تأمين إقامته في بغداد"، موضحا أنه "طلب سكن على مستوى عال ويلحقها مصاريف اخرى يعجز النادي عن توفيرها لاسيما وأن النادي يمر بأزمة مالية صعبة".

واوضح ان "الكابتن هوار يستحق كل شيء لكن النادي لا يستطيع تسديد نفقاته الخاصة التي طلبها"، مشيرا الى ان "الكابتن هوار مخير باتخاذ قراراته رغم أن النادي كان بحاجته كونه نجم واسم كبير في الكرة العراقية".

related

رسمياً.. الزوراء يتعاقد مع ثلاثة لاعبين

Date: 2019-07-31 22:27:53
رسمياً.. الزوراء يتعاقد مع ثلاثة لاعبين

صـدور أمر استقدام بحـق رئيـس الهيأة الإداريـة لنادي القوة الجوية الرياضي

Date: 2019-11-13 08:17:19
صـدور أمر استقدام بحـق رئيـس الهيأة الإداريـة لنادي القوة الجوية الرياضي

الجوية يجدد عقد محترفه السوري زاهر ميداني

Date: 2019-07-01 16:45:52
الجوية يجدد عقد محترفه السوري زاهر ميداني

لاعب الجوية حسين جبار يمثل فريقه مقابل خمسة ملايين دينار

Date: 2020-12-03 12:00:18
لاعب الجوية حسين جبار يمثل فريقه مقابل خمسة ملايين دينار

القوة الجوية يتفق مع مهاجم دولي لتمثيله بـ350 مليون

Date: 2019-08-05 16:56:25
القوة الجوية يتفق مع مهاجم دولي لتمثيله بـ350 مليون

فوز ودي للقوة الجوية على فريق تونسي

Date: 2019-12-10 20:16:44
فوز ودي للقوة الجوية على فريق تونسي

الجوية يحدد شرطاً لعودة نجمه همام طارق

Date: 2019-07-04 12:26:59
الجوية يحدد شرطاً لعودة نجمه همام طارق

ادارة الصقور تصدق عقود تسعة لاعبين

Date: 2019-08-06 15:51:58
ادارة الصقور تصدق عقود تسعة لاعبين