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همام طارق ينهي التزاماته مع الاسماعيلي المصري ويتعاقد مع القوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-29T09:28:37+0000
همام طارق ينهي التزاماته مع الاسماعيلي المصري ويتعاقد مع القوة الجوية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، يوم الجمعة، عن تعاقدها مع لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم همام طارق، بعد إنهاء عقده مع نادي الاسماعيلي المصري.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي، هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، ان اللاعب همام طارق وقع على كشوفات نادي القوة الجوية لتمثيل الصقور في المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز لكرة القدم وبطولة دوري ابطال آسيا.

وأنهى اللاعب همام طارق جميع التزاماته مع نادي الاسماعيلي المصري، بعد ان حصل على المتبقي من مستحقاته المالية، وذلك بعد موافقة البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لـ"الدراويش" على رحيل اللاعب العراقي.

واوقعت قرعة دوري ابطال اسيا لدور المجموعات فريق القوة الجوية بالمجموعة الثانية التي تضم الشارقة الاماراتي وتراكتور الايراني وباختاكور الاوزبكي، في حال تجاوزه الوحدة السعودي ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات من المسابقة الاسيوية.

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