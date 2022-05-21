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هل يفرط الشرطة بهداف الدوري الممتاز؟.. نادٍ قطري مستعد للتفاوض

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-21T09:58:20+0000
هل يفرط الشرطة بهداف الدوري الممتاز؟.. نادٍ قطري مستعد للتفاوض

شفق نيوز / أكد مشرف فريق نادي الشرطة، هاشم رضا، يوم السبت، أن المحترف محمود المواس، تلقى عروضاً عدة من أندية مختلفة، منها السيلية القطري التي فاتحته لتمثيل فريقها للموسم المقبل.

وقال رضا، لوكالة شفق نيوز، إن "العرض لم يكن وليد اليوم بل كان في الانتقالات الشتوية، لكن محمود فضّل البقاء وتكملة المشوار مع القيثارة إلى نهاية الموسم".

وأضاف أن "العرض القطري مازال مستمرا والسيلية ترغب بالتفاوض، لكن هناك جلسة مرتقبة تجمع اللاعب بالإدارة لحل موضوع العرض القطري للمواس".

وأوضح أن "المواس كان قد تعاقد لموسمين مع الشرطة وأمضى سنة وبقت سنة اخرى وسيتم حسم الموضوع مع الاطراف الثلاثة، اما الرحيل او الاستمرار مع الشرطة في حال لم يتم الاتفاق مع نادي السيلية".

وتابع: "إذا كانت للاعب رغبة بالبقاء او المغادرة وفي كل الاحول نحن ملتزمين بعقد معه لاسيما أن محمود عنصر مهم بالشرطة وبقاءه يعني الاستقرار مع الفريق وهذا الموضوع يحتاج لتفاهم واتفاق يرضي الأطراف الثلاثة".

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