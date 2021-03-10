هل يحق لـ"درجال" الترشح لمنصب رئاسة اتحاد الكرة؟ خبير قانوني يجيب

شفق نيوز/ حسم الخبير القانوني المختص بالشأن الرياضي طارق الشرع، يوم الاربعاء، الجدل القائم بشأن إمكانية ترشيح وزير الشباب والرياضة عدنان درجان من عدمه لمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم للدورة المقبلة.

وقال الشرع لوكالة شفق نيوز، إنه "يحق للوزير درجال ترشيح نفسه لمنصب رئيس اتحاد الكرة العراقي في الانتخابات المزمع إجراؤها في الثلاثين من شهر حزيران من هذا العام"، موضحا أن "القانون العراقي يُجيز لموظف الدولة أن يرشح نفسه لمنصب رياضي ولا توجد فقرة في القانون تمنعه من ذلك".

واشار الى ان "الموضوع الذي قد يصدم اقباله على هذه الخطوة هو اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي للعبة على اعتبار ذلك يدخل في إطار التدخل الحكومي".

وبين الشرع أنه "ينصح درجال بإرسال رسالة للاتحاد الدولي عبر التطبيعية للسماح له بالترشيح لمنصب رئاسة اتحاد الكرة بغية استحصال الموافقات الاصولية بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "درجال لا يعمل بمؤسسة رياضية تعمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني"، مبينا أن "درجال يعمل موظفا في الدولة ولا ينتمي لنادٍ أو اتحاد ليكون هنالك تضارب في جمع المناصب".

وتضاربت آراء الوسط الرياضي بشأن ترشيح درجال لمنصب رئاسة اتحاد الكرة كونه يعمل وزيرا للشباب وان ترشيح نفسه يعد ازدواجا بالمناصب وتدخلاً حكوميا في الاستحواذ على المنصب مستغلا مكانته في إنجاحه للفوز برئاسة اتحاد الكرة.