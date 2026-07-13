هل يتوسع كأس العالم إلى 64 منتخباً؟

شفق نيوز- متابعة

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، يوم الاثنين، إن أي توسيع إضافي لبطولة كأس العالم، بزيادة ‌عدد الفرق المشاركة في النهائيات إلى 64 فريقا، سيتم مناقشته بعد انتهاء نسخة هذا العام، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف إنفانتينو، الذي نجح في حملة توسيع النهائيات بعدما كانت تضم 32 فريقا فقط، لمحطة بلو سبورت التلفزيونية السويسرية: "هذه كلها أمور سندرسها بعد كأس العالم".

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول "أعتقد أنه من المهم، عندما ترغب ⁠في تنظيم كأس العالم، أن تفعل ذلك من أجل العالم بأسره، ليس فقط لأجل أوروبا وأمريكا الجنوبية، بل العالم بأسره فعليا.

وشهدت نهائيات عام 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مشاركة 48 فريقا للمرة الأولى، وهو قرار تعرض لانتقادات شديدة لكنه لم يثر نقاشا واسعا منذ انطلاق البطولة في 11 يونيو حزيران الماضي.

وتابع إنفانتينو: "يجب أن يُسمح لكل دولة بأن تحلم بالمشاركة في كأس العالم. يمكنك أن ترى أن مستوى الفرق مرتفع للغاية، وهو في ارتفاع مستمر في جميع أنحاء العالم".

وقال أيضاً: "إذا لم تمنح الدول الصغيرة فرصة المشاركة في كأس العالم، فستفتقر إلى الحافز لمواصلة التحسن".

وأشاد إنفانتينو بالبطولة التي ضمت 48 فريقا ووصفها بأنها ناجحة، قائلا "لعب كل فريق بمستوى مرتفع. وسجلت منتخبات من كل قارة أهدافا وحصدت نقطة واحدة على الأقل".