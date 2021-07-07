هل لتقنية "الفار" علاقة باستضافة ملاعب العراق لتصفيات كأس العالم؟

شفق نيوز/ ذكر علاء عبد القادر رئيس لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة يوم الأربعاء بأن منظومة الفار لا علاقة لها باستضافة ملاعب العراق لمباريات التصفيات المؤهلة كاس العالم في قطر 2022 من عدمها.

وقال عبد القادر لشفق نيوز، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يغبن حق أي دولة بهذا الشان وانه يبدي استعدادا كبيرا في التعاون مع أي دولة لا تمتلك تقنية الفار بغية ربطها في أي ملعب .

واوضح انه في حال سماح الاتحاد الدولي لأي دولة ومن ضمنها العراق لاحتضان ملاعبها لمباريات تصفيات كأس العالم فإنها ستجهزها بتقنية الفار .

وأضاف أن منظومة الفار سهلة النصب إذ أن شركات خاصة يكلفها الاتحاد الدولي بغية ربط المنظومة باسرع وقت .

وبين ان تقنية الفار لم تكن عائقاً او سبباً في قبول أو رفض الاتحاد الدولي لاقامة المباريات الخاصة بمنتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في ملاعبنا ، ففي حال تمت الموافقة فإن الاتحاد الدولي سيرسل مختصين لربطها بملاعبنا وهذا لايكلف العراق المال ولا الجهد وتتم العملية بوقت قصير .