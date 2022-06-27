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هل سيواصل مع الشرطة العراقي؟.. السيلية القطري متمسك بمحمود المواس ويلوح بمقاضاته

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-27T11:38:59+0000
هل سيواصل مع الشرطة العراقي؟.. السيلية القطري متمسك بمحمود المواس ويلوح بمقاضاته

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي السيلية الرياضي القطري، يوم الاثنين، تمسكها بهداف نادي الشرطة العراقي اللاعب محمود المواس، متوعدة بمقاضاته في عدم التحاقه بصفوف الفريق نهاية الأسبوع الجاري.

وقال نائب رئيس نادي السيلية،محمد علي المري، في تصريح لصحيفة "العرب" القطرية، إن النادي ملتزم بحقوقه كاملة في عودة اللاعب محمود المواس الى صفوفه.

واضاف "لن نتنازل عن اللاعب وعن حقوقنا، خاصة أنه وقع مع الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية ونحن احتراماً لإدارة نادي الشرطة العراقي وافقنا على استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم وانضمامه لنا بداية من الموسم الجديد، ولكن حتى الآن لم يصل واللاعب يتجاهل اتصالات السيلية بجانب فريقه العراقي الذي يتجاهلنا أيضا".

وأكد انه "في حالة عدم وصول اللاعب يوم الخميس المقبل للانضمام لتدريبات الفريق قبل المغادرة للمعسكر التحضيري في تونس سنقوم برفع شكوى رسمية ضده نظراً لارتباطه بعقد رسمي مع الفريق".

وكان اللاعب السوري محمود المواس قد وقع عقداً مع فريق السيلية خلال الانتقالات الشتوية الماضية وتحديداً عقب انتهاء بطولة كأس العرب، ولكن بسبب استمرار ومنافسة فريقه الشرطة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وافق مسؤولو السيلية على بقائه حتى نهاية الموسم، بحسب الصحيفة القطرية.

وظهرت في الساعات الماضية تصريحات للمواس يؤكد فيها أنه يريد الاستمرار مع الشرطة العراقي ويتمنى أن يكون هناك حل للمشكلة في الفترة الماضية، لاسيما أنه حالياً من حق السيلية ويجب عليه القدوم للدوحة.

وأشار إلى أنه تسرع في التوقيع للسيلية وأنه يريد الاستمرار في الدوري العراقي برفقة الشرطة بسبب الضغط الجماهيري ومطالبة البعض باستمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

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