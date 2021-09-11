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هل سينصف القضاء الرياضي نادي الديوانية؟

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-11T09:46:20+0000
هل سينصف القضاء الرياضي نادي الديوانية؟

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الديوانية الرياضي، يوم السبت، ان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قرر حرمان النادي من التعاقد مع محترفين أجانب ليضمهم إلى صفوف فريقه الكوري، بسبب شكوى من لاعب بوسني.

وقال عضو ادارة النادي حيدر عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد الاسيوي أبلغنا بأن المحترف البوسني نيدو توركوفيتش رفع شكوى لدى المحاكم الرياضية الدولية ضد النادي بشأن عدم تسديد ادارة الديوانية لمستحقاته المالية، وكسب حكماً بها".

واضاف ان "الاتحاد الاسيوي اتخذ اجراء ادارياً بناء على قرار المحكمة وقرر حرمان نادي الديوانية من التعاقد مع لاعبين اجانب بسبب عدم تسديد المستحقات للمحترف البوسني"، مشيرا الى ان ادارة النادي "ستقدم طعناً بهذا الشأن".

وبين أن المحترف البوسني "ظلل في شكواه المحكمة ولم يكشف لها انه ترك الفريق من دون ان يبلغ ادارة النادي وعاد الى بلده دون علمنا وهذا خرق لبنود العقد".

واشار عبد الحسين الى ان "ادارة النادي وفي حال لم تكسب التمييز فأنها ستدفع مستحقات البوسني البالغة 16 الف دولار بالاضافة الى الغرامة وقيمتها 5 الاف دولار".

واعلن ان ادارة النادي "اتفقت مع عدد من اللاعبين المحترفين وسننتظر رفع العقوبة عن النادي ومن ثم اكمال اجراءات تأشيرات دخولهم الى العراق للالتحاق بالفريق".

وبشأن تراخيص الملاعب، اكد عبد الحسين "لا توجد اي مشكلة مع لجنة التراخيص فملعب الديوانية متكامل وتنطبق عليه المواصفات والشروط وسيكون جاهزا لاستقبال مباريات فرق الدوري الممتاز".

وكانت ادارة نادي الديوانية قد تعاقدت مع المدرب احمد رحيم القادم من تدريب الميناء لقيادة الفريق للموسم المقبل.

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