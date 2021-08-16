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هل أدار ريال مدريد ظهره لمبابي؟

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-16T15:00:25+0000
هل أدار ريال مدريد ظهره لمبابي؟

شفق نيوز/ جددت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الاثنين، تعاقدها من حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، حتى العام 2026.

وفيما يتطلع عشاق النادي الملكي إلى الفرنسي كيليان مبابي، باعتباره الصفقة المرتقبة للفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أن ريال مدريد جدد عقد الحارس العملاق كورتوا، حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2026.

وانضم كورتوا، حارس مرمى منتخب بلاده، إلى فريق العاصمة الإسبانية عام 2018 قادماً من تشلسي الإنكليزي في صفقة بلغت 35 مليون يورو، واختير أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

ويبدو التعاقد مهما جدا للفريق الملكي الذي يبحث عن استعادة الألقاب ويعتمد بشكل أساسي على كوروتوا الذي خاض معه 130 مباراة رسمية حتى الآن.

كما خاض كورتوا مباراته الرقم 100 في الدوري الإسباني، السبت، ضد آلافيس في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-1.

وكان كورتوا قال على موقعه الرسمي الجمعة "أخوض موسمي الرابع في صفوف النادي الحلم بالنسبة لي. إنه لفخر أن أحظى بفرصة المنافسة على كل هذه الالقاب. على الصعيد الشخصي، آمل في المحافظة وتخطي المستوى الذي بلغته الموسم الماضي".

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