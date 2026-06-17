هفوات فردية تكلف العراق خسارة قاسية أمام النرويج

شفق نيوز- فوكسبره

استهل المنتخب العراقي عودته إلى كأس العالم بخسارة قاسية أمام نظيره النرويجي بنتيجة 4-1، فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة في مونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وانطلقت المباراة عند الساعة الواحدة فجراً بتوقيت بغداد، على ملعب بوسطن في فوكسبره، ضمن مجموعة تضم أيضاً منتخبي فرنسا والسنغال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النرويج بهدفين مقابل هدف، بعدما افتتح إرلينغ هالاند التسجيل في الدقيقة 29، مستفيداً من هفوة دفاعية في التغطية العراقية، قبل أن ينجح أيمن حسين في تسجيل هدف التعادل التاريخي للعراق في الدقيقة 39، بضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء وضعها في الزاوية اليمنى لحارس النرويج، بعد كرة عرضية متقنة.

لكن فرحة العراق لم تدم طويلاً، إذ عاد هالاند للتسجيل مجدداً في الدقيقة 43، بعدما استغل سوء تفاهم واضحاً بين الحارس جلال حسن، والمدافع زيد تحسين، ليمنح المنتخب النرويجي التقدم مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، بينما كان العراق يبحث عن هدف التعادل، تلقى ضربة ثالثة في الدقيقة 76، عندما سجل المدافع ليو أوستيغارد هدف النرويج الثالث بضربة رأسية متقنة، قبل أن تضيف النرويج هدفاً رابعاً بعد دربكة داخل منطقة الجزاء وأخطاء دفاعية في إبعاد الكرة، لتتسع النتيجة خلافاً للصورة التي قدمها المنتخب العراقي في فترات من اللقاء.

وتعد هذه المباراة الظهور الأول للعراق في النهائيات العالمية بعد غياب دام 40 عاماً، منذ مشاركته الوحيدة السابقة في مونديال المكسيك عام 1986.