هزيمة ثقيلة لصالات شهربان في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ مُني فريق شهربان لكرة الصالات بهزيمة ثقيلة امام امانة بغداد، اليوم السبت، ضمن الدور الثالث من منافسات الدوري العراقي الممتاز بالمباراة التي اقيمت بينهما في العاصمة بغداد.

وقال رئيس نادي شهربان الذي يمثل ديالى لطيف خلف لوكالة شفق نيوز، إن فريقه لم يظهر بمستواه المعهود وخسر بنتيجة 10-4 امام امانة بغداد في المباراة التي اقيمت على قاعة نادي الشباب في بغداد، عازياً اسباب الخسارة الى ضياع الفرص واهدار ثلاث ضربات جراء والاصابات بصفوف الفريق الى جانب الاجهاد الكبير وانعدام الدعم المادي للفريق.

وأضاف خلف، أن فريق شهربان يخوض منافسات الدوري الممتاز بصعوبة جراء امكانياته المادية الضعيفة من جميع الجوانب وابرزها عدم امتلاكه سيارة خاصة للفريق ولجوءه الى سيارات "الاجرة" لخوض منافسات الدوري خارج محافظة ديالى.

وأكد خلف أن فريقه يفتقر لامكانات الفرق المنافسة التي اغلبها فرق مؤسسات تتمتع بحوافز مالية ومكافأت مالية بعكس نادي شهربان الذي يفتقر لكل انواع الدعم، معرباً عن ثقته باللاعبين بتعويض الخسارة في مبارته القادمة امام فريق الجنسية في قاعة المقدادية.