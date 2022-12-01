هروب "محترف بنمي" من نادي الميناء والإدارة تتهم: فريق جماهيري غرر به واللاعب خدع "الفندق"

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي الميناء عن هروب محترف الميناء المدافع البنمي ميلير بسبب تأخر مستحقاته المالية وأرضيات الملاعب السيئة في دوري الدرجة الأولى.

وقال علي فاضل مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللاعب تحجج كثيرا للخروج من النادي سيما وأنه كان متأملا بأنه سيلعب بالدوري الممتاز لعدم وضوح بقاء النادي حينها من عدمه بالدرجة الممتازة لكنه تفاجأ من بقاء الميناء بالدرجة الاولى وبعد لعبه في الاولى شاهد ارضيات الملاعب لهذه الدرجة غير صالحة".

واشار الى ان "البنمي اختلق المشاكل للضغط على الادارة لمنحه الاستغناء وفي مباراتنا امام ديالى تعمد لجعل الميناء يخسر كما تعمد منح الخصم ركلة جزاء وكذلك تعمد الحصول على بطاقة طرد حمراء".

واشار الى ان "الادارة منحته الشهر الماضي المستحقات وانها ملتزمة بالامور المالية معه ولم تقصر بحقه لكن يبدو انه لايود البقاء".

واشار الى ان "اللاعب خدع ادارة فندق شمس البصرة الذي يقيم به وأخذ منها الجواز بحجة أنه يريد تحويل مبلغ لاهله"، لافتا الى ان "النادي تقصت عن مغادرته من مطار البصرة وتاكدت انه لم يغادر لحد الان".

وكشف فاضل؛ ان "احد الاندية العراقية الجماهيرية غررت به ويبدو انها اسهمت بإخراجه من البصرة والمجيء به الى بغداد لكننا بعد التأكد سيكون لنا كلام اخر مع ذلك النادي الذي رفض الإفصاح عن اسمه".