هروب سباح في المنتخب الإيراني إلى ألمانيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام المانية، يوم الجمعة، بأن سباحا في المنتخب الإيراني قدم طلب لجوء سياسي في ألمانيا.

وذكر موقع DW، في تقرير له إن بارسا حيدري السباح في المنتخب الإيراني قد طلب اللجوء السياسي في ألمانيا بعدما حرمه أشخاص في اتحاد السباحة من التمرن هناك.

وأشار التقرير إلى أن السباح كان انتقد في مقابلة اتحاد السباحة الإيراني، وهو الآن يتمرن في مدينة هاله ويأمل بمواصلة مسيرته في السباحة.

وبين التقرير أن حيدري اختار ترك بلاده خلال رحلة إلى أوروبا وعدم العودة الى ايران وتقدم بطلب لجوء سياسي في المانيا.

وقال حيدري في لقاء تلفزيوني إنه يحب بلده ايران، لكن أشخاصا محددين هناك دفعته افعالهم الى هذا القرار، موضحا أنه اتخذ قراره هذا من أجل تطوير نفسه على الصعيد الشخصي والرياضي والاحترافي.