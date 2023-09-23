"هرمونات ذكورية" تطيح بمدربة منتخب سيدات رواندا

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الرواندي لكرة القدم، يوم السبت، إيقاف مدربة منتخب السيدات غرايس نياناوومونتو، بعد وصفها لاعبات منتخب غانا بأنها "رجال" عقب خسارة فريقها بنتيجة ثقيلة.

وقالت نياناوومونتو إن فريقها تعرّض للترهيب من قبل منتخب غانا الذي فاز بنتيجة 7-0، خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا الأربعاء الماضي في كيغالي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتابعت "لديهن فتيات نعتقد أنهن يملكن هرمونات ذكورية. فتيات مثل الرجال"، مضيفة "كان فريقنا خائفاً عندما نزلن أرض الملعب، استقبلن الأهداف لأنهن كن خائفات".

وأرسل الاتحاد الرواندي بياناً إلى "فرانس برس" أكّد فيه أن المدربة "موقوفة حتى إشعار آخر، بسبب الاختيار غير المناسب للأسلوب الذي استخدمته بعد المباراة بين رواندا وغانا".

وأشار إلى أن تابع "التصريحات التي أدلت بها مدربة منتخب السيدات بشأن لاعبات غانا تُعدّ انتهاكاً لقواعد وقيم كرة القدم في رواندا".

وكانت نياناوومونتو التي أصبحت أول مدربة محترفة في رواندا عام 2014، قد أوقفت كمدربة لفريق كيغالي عام 2017، بعد مزاعم تحرّش جنسي ضدها من قبل لاعبات الفريق.

وادعت على الفريق بسبب الفصل التعسفي وفازت بالقضية، فيما حصلت على تعويض من النادي بقيمة 47 ألف دولار أميركي.

وعٌيّنت مدربة للمنتخب الوطني في يونيو الماضي.