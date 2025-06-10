"هرج وفوضى" أمام السفارة العراقية في الأردن بسبب مباراة "أسود الرافدين" (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت السفارة العراقية في الأردن، يوم الثلاثاء، حالة من الفوضى والاستياء من قبل الجماهير العراقية بعد نفاد تذاكر مباراة منتخب "أسود الرافدين" ونظيره الأردني.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعتها وكالة شفق نيوز، استياء الجماهير العراقية وغضبها على الاتحاد العراقي لكرة القدم لعدم تمكنها من الحصول على تذاكر المباراة المقررة مساء اليوم ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وأكدوا المتجمهرون أمام السفارة العراقية أنهم تفاجئوا بنفاد التذاكر التي خصصت للجماهير العراقية وعدم وجود الحيادية في التوزيع.

واتهموا الاتحاد العراقي بـ"سرقة" بطاقات دخول الملعب وعدم التوزيع بشكل واضح ووجود "ضبابية"، مؤكدين أنه ما تم توزيعه أقل 350 تذكرة.

من جانبه، أكد مسؤول في السفارة العراقية في الأردن، أن السفارة غير معنية بموضوع التوزيع وأنها لا تبيع التذاكر كما يظن الجمهور، داعياً المتجمهرين إلى عدم إعاقة العمل والدخول على شكل وجبات ليتسنى توزيع التذاكر بسهولة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن أمس الاثنين، عن توزيعِ تذاكر مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الأردني ضمن تصفيات كأس العالم، بشكل مجاني.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكان التوزيع، في مقر المبنى القنصلي لسفارة جمهورية العراق في عمّان، وأن التذاكر مجانية، ويُشترط تقديم نسخة من جواز السفر العراقي لكل تذكرة تُستلم".

ودعا الاتحاد "الجماهير العراقية إلى الحضور المبكر لضمان الحصول على التذكرة، وتشجيع منتخبنا الوطني في هذه المواجهة المهمة".