هذه نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لدوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة السليمانية يوم الثلاثاء مباريات الجولة الافتتاحية للدوري العراقي الممتاز بكرة اليد للموسم 2021-2020.

وحقق فريق الكوت الفوز على فريق ديالى 27-29 هدف، وفي ثاني المباريات حقق فريق الشرطة الفوز على فريق القاسم 19-34 هدف.

وفاز الجيش على الفتوة 23 -12 هدف، فيما تغلب كربلاء على بلدية البصرة 23-12 هدف، واخيراً انتهت مباراة السليمانية والدغارة بفوز السليمانية 18-29 هدف.

وقال المنسق الاعلامي حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد حدد اسلوب الدوري من مرحلة واحدة بطريقة التجمع لمرحلتين.

وبين أن الاندية التي ستحرز المراكز السته الاولى ستلعب مع بعضها في منافسات التجمع الثاني لتحديد المراكز الاولى.