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هذه مواعيد انطلاق منافسات الدوري الممتاز وبطولة العراق وكأس السوبر

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-18T17:05:45+0000
هذه مواعيد انطلاق منافسات الدوري الممتاز وبطولة العراق وكأس السوبر

شفق نيوز/ قررت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تحديد مواعيد انطلاق المنافسات الكروية العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان انطلاق بطولة كأس العراق سيكون في العاشر من شهر ايلول المقبل، وستقام مباراة كأس السوبر بين بطل الدوري الممتاز ووصيفه للموسم السابق، في السابع عشر من ايلول المقبل.

وبينت ان موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد سيكون في العشرين من الشهر المقبل.

وحددت التطبيعية مواعيد انطلاق منافسات الموسم الكروي 2021-2022 في اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الكرة، بحضور رئيس التطبيعية إياد بنيان، والأمين العام محمد فرحان، وأعضاء الهيئة.

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