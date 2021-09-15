هذا ما أسفرت عنه قرعة مباريات الدوري الممتاز في الجولة الأولى

شفق نيوز/ أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، قرعة الدوري الممتاز للموسم 2022-2021، لتسفر عن مواجهات بدت في أغلبها متكافئة نوعاً ما.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مباريات الجولة الاولى من المرحلة الاولى للدوري الممتاز للموسم 2021-2022 ستنطلق في العشرين من هذا الشهر.

واسفرت القرعة عن لقاء فريق نادي الزوراء مع فريق الصناعة على ملعب الاول، فيما يلاقي النجف على ملعبه فريق نادي الديوانية، وعلى ملعبه يلاقي القوة الجوية فريق نادي القاسم، كما سيلتقي الشرطة على ملعبه فريق الطلبة، ونفط الوسط يضيف فريق نادي سامراء.

كما سيلتقي فريق امانة بغداد على ملعبه بفريق نادي الكهرباء، والنفط يواجه ضيفه نفط ميسان، فيما يضيف الميناء على ملعبه فريق نادي اربيل، ويلاقي زاخو على ملعبه فريق نوروز، والكرخ يواجه على ملعبه فريق نادي نفط البصرة.