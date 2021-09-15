سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هذا ما أسفرت عنه قرعة مباريات الدوري الممتاز في الجولة الأولى

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-15T18:47:31+0000
هذا ما أسفرت عنه قرعة مباريات الدوري الممتاز في الجولة الأولى

شفق نيوز/ أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، قرعة الدوري الممتاز للموسم 2022-2021، لتسفر عن مواجهات بدت في أغلبها متكافئة نوعاً ما.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مباريات الجولة الاولى من المرحلة الاولى للدوري الممتاز للموسم 2021-2022 ستنطلق في العشرين من هذا الشهر.

واسفرت القرعة عن لقاء فريق نادي الزوراء مع فريق الصناعة على ملعب الاول، فيما يلاقي النجف على ملعبه فريق نادي الديوانية، وعلى ملعبه يلاقي القوة الجوية فريق نادي القاسم، كما سيلتقي الشرطة على ملعبه فريق الطلبة، ونفط الوسط يضيف فريق نادي سامراء.

كما سيلتقي فريق امانة بغداد على ملعبه بفريق نادي الكهرباء، والنفط يواجه ضيفه نفط ميسان، فيما يضيف الميناء على ملعبه فريق نادي اربيل، ويلاقي زاخو على ملعبه فريق نوروز، والكرخ يواجه على ملعبه فريق نادي نفط البصرة.

related

اليوم 4 مواجهات في ختام الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-04-03 09:12:42
اليوم 4 مواجهات في ختام الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز

فوز الزوراء والكهرباء في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-07-01 16:19:42
فوز الزوراء والكهرباء في دوري الكرة الممتاز

تعادل النفط مع الكرخ بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-05-12 15:03:04
تعادل النفط مع الكرخ بدوري الكرة الممتاز

التطبيعية تبحث معوقات عمل أندية الدوري الممتاز العراقي

Date: 2021-04-05 12:37:07
التطبيعية تبحث معوقات عمل أندية الدوري الممتاز العراقي

انطلاق الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز دون جمهور

Date: 2020-12-26 07:57:23
انطلاق الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز دون جمهور

الشرطة يقلب خسارته الى فوز امام اربيل بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-05-12 16:50:38
الشرطة يقلب خسارته الى فوز امام اربيل بدوري الكرة الممتاز

فوز الزوراء والقاسم وتعادل النجف في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-06-21 16:31:38
فوز الزوراء والقاسم وتعادل النجف في دوري الكرة الممتاز

3 مباريات بانطلاق الجولة 35 في دوري الكرة الممتاز غداً

Date: 2021-07-03 08:46:59
3 مباريات بانطلاق الجولة 35 في دوري الكرة الممتاز غداً