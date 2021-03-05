هذا ما حدث في مباراة الشرطة وزاخو: انسحاب وبطاقات حمراء ومنع دخول الملعب

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة اليوم الجمعة، على ضيفه زاخو بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز، فيما شهدت المباراة خلافات حادة أدت إلى قيام حكم المباراة لاستخدام البطاقة الحمراء.

وانسحب فريق زاخو في الدقيقة 84 من زمن اللقاء بعد تسجيل الشرطة هدفه الثاني في الدقيقة 78 ليسجل الشرطة هدف التفوق الذي الغاه الحكم بداعي التسلل ليعود يحتسبه بعد الرجوع لمراقب الخط.

وبعد اعتراض لاعبي زاخو طرد على اثرها زيد ثامر حكم اللقاء اللاعب الاحتياطي زياد احمد ومشرف الفريق شيفان عبدي، لتقرر ادارة زاخو سحب الفريق من المباراة.

وبعد تدخلات واقناع الادارة من قبل مشرف اللقاء عاد فريق زاخو بعد ربع ساعة وأكمل اللقاء.

وسجل الشرطة اولا عن طريق المحترف رافائيل سلفا في الشوط الاول، وعادل زاخو الهدف عن طريق احمد محمد ليعود علي فائز مسجلا هدف الترجيح للشرطة الذي حدث على إثره الخلاف.

ومنع أمن الملاعب ممثل فريق زاخو احمد امير من الدخول لملعب الشعب الدولي والتحاقه بوفد زاخو داخل الملعب رغم إبراز الباج الخاص بالنادي.

وقال أمير في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ نستغرب هذا التعامل المرفوض من قبل أمن الملاعب ومشرف المباراة حازم ابو نور، مع فريق نادي زاخو الذي دائما يواجه هكذا تصرفات مرفوضة.

وأضاف ممثل فريق زاخو؛ كان الاجدر بالتطبيعية توجيه مشرفيه ورجال أمن الملاعب ليكونوا محايدين في تصرفاتهم مع هذا النادي كونه نادٍ عراقي ايضا ولن ياتي من خارج العراق.

وبهذا الفوز؛ رفع الشرطة رصيده للنقطة 40 بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 31 بالمركز السابع.