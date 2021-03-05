سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هذا ما حدث في مباراة الشرطة وزاخو: انسحاب وبطاقات حمراء ومنع دخول الملعب

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-05T15:18:03+0000
هذا ما حدث في مباراة الشرطة وزاخو: انسحاب وبطاقات حمراء ومنع دخول الملعب

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة اليوم الجمعة، على ضيفه زاخو بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز، فيما شهدت المباراة خلافات حادة أدت إلى قيام حكم المباراة لاستخدام البطاقة الحمراء.

وانسحب فريق زاخو في الدقيقة 84 من زمن اللقاء بعد تسجيل الشرطة هدفه الثاني في الدقيقة 78 ليسجل الشرطة هدف التفوق الذي الغاه الحكم بداعي التسلل ليعود يحتسبه بعد الرجوع لمراقب الخط.

وبعد اعتراض لاعبي زاخو طرد على اثرها زيد ثامر حكم اللقاء اللاعب الاحتياطي زياد احمد ومشرف الفريق شيفان عبدي، لتقرر ادارة زاخو سحب الفريق من المباراة.

وبعد تدخلات واقناع الادارة من قبل مشرف اللقاء عاد فريق زاخو بعد ربع ساعة وأكمل اللقاء.

وسجل الشرطة اولا عن طريق المحترف رافائيل سلفا في الشوط الاول، وعادل زاخو الهدف عن طريق احمد محمد ليعود علي فائز مسجلا هدف الترجيح للشرطة الذي حدث على إثره الخلاف.

ومنع أمن الملاعب ممثل فريق زاخو احمد امير من الدخول لملعب الشعب الدولي والتحاقه بوفد زاخو داخل الملعب رغم إبراز الباج الخاص بالنادي.

وقال أمير في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ نستغرب هذا التعامل المرفوض من قبل أمن الملاعب ومشرف المباراة حازم ابو نور، مع فريق نادي زاخو الذي دائما يواجه هكذا تصرفات مرفوضة.

وأضاف ممثل فريق زاخو؛ كان الاجدر بالتطبيعية توجيه مشرفيه ورجال أمن الملاعب ليكونوا محايدين في تصرفاتهم مع هذا النادي كونه نادٍ عراقي ايضا ولن ياتي من خارج العراق.

وبهذا الفوز؛ رفع الشرطة رصيده للنقطة 40 بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 31 بالمركز السابع.

related

ملعب الشعب يستضيف قمة الجوية والشرطة

Date: 2021-01-22 06:57:32
ملعب الشعب يستضيف قمة الجوية والشرطة

الشرطة يحصل على خدمات محمد داود مقابل مبلغ لم يعلن عنه

Date: 2021-02-04 10:42:29
الشرطة يحصل على خدمات محمد داود مقابل مبلغ لم يعلن عنه

زاخو يحرج الزوراء على ملعبه ويحقق الفوز بهدف وحيد

Date: 2020-12-29 15:22:11
زاخو يحرج الزوراء على ملعبه ويحقق الفوز بهدف وحيد

ادارة الشرطة ترسل احمد جلال إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية "ثانية"

Date: 2021-01-23 12:27:30
ادارة الشرطة ترسل احمد جلال إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية "ثانية"

لوقف نزيف النقاط.. إدارة الشرطة تعاقب فريقها الكروي

Date: 2021-03-02 10:04:39
لوقف نزيف النقاط.. إدارة الشرطة تعاقب فريقها الكروي

لاعبو زاخو يعلنون الاضراب عن التدريب ويهددون بعدم خوض لقائهم امام الكرخ

Date: 2021-02-16 12:33:37
لاعبو زاخو يعلنون الاضراب عن التدريب ويهددون بعدم خوض لقائهم امام الكرخ

شرطان أمام نادي الشرطة للحصول على خدمات محمد داوود

Date: 2020-12-25 14:07:38
شرطان أمام نادي الشرطة للحصول على خدمات محمد داوود

نادي الباطن السعودي يعلن توصله لاتفاق مع اليتش مدرب الشرطة العراقي

Date: 2021-02-11 10:41:46
نادي الباطن السعودي يعلن توصله لاتفاق مع اليتش مدرب الشرطة العراقي