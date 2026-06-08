هدف "قاتل" يمنح كربلاء فوزاً ثميناً ويحجز بطاقة التأهل الى دوري النجوم

شفق نيوز- ديالى

حقق نادي كربلاء، يوم الاثنين، فوزاً "قاتلاً" على مضيفه أمانة بغداد في مباراة الذهاب الفاصلة الـ "بلي اوف" التي جرت مساء اليوم في محافظة ديالى.

وجرت مباراة الذهاب، على ارض أمانة بغداد في ملعب ديالى عند الساعة 6:30 مساءً.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بوقت "قاتل" عند الدقيقة 90+1 عن طريق أحمد تركي.

وتقام مباراة اياب الـ"بلي أوف" بين كربلاء وظيفته أمانة بغداد على ملعب كربلاء الدولي يوم السبت المقبل، عند الساعة 6:30 مساءً.

وسيتم اعتماد مجموع نتيجتي الذهاب والإياب لتحديد المتأهل الى دوري النجوم، وفي حال تساوي الفريقين في مجموع المباراتين، سيتم الاحتكام مباشرة الى ركلات الترجيح دون اللجوء الى الاشواط الإضافية.