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هدف قاتل يمنح القاسم فوزاً مثيراً على نفط الوسط

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-05T19:05:56+0000
هدف قاتل يمنح القاسم فوزاً مثيراً على نفط الوسط

شفق نيوز/ جرت على ملعب النجف الدولي مساء يوم الجمعة مباراة اخيرة من الجولة السابعة عشر في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بين فريقي نادي نفط الوسط وضيفه القاسم.

وانتهى اللقاء بفوز مثير للقاسم على نفط الوسط 3-2؛ سجل اهداف القاسم عباس عبد هدفين واحمد نديم، بينما سجل هدفي نفط الوسط حيدر احمد ورسلان حنون.

وجاء هدف الفوز للقاسم في الدقيقة القاتلة عن طريق ركلة حرة نفذها احمد نديم بنجاح في الدقيقة 97 من زمن اللقاء اطلق الحكم بعدها صافرة النهاية. 

وعزز القاسم رصيده للنقطة 15 بالمركز السابع عشر وتجمد رصيد نفط الوسط 29 بالمركز الرابع.

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