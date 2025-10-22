هدف قاتل يمنح العراق الصدارة والتأهل إلى نهائيات آسيا على حساب السعودية

شفق نيوز- بغداد

تأهل المنتخب العراقي لكرة الصالات، مساء يوم الأربعاء، إلى نهائيات كأس آسيا، بعد فوزه على نظيره السعودي 2-1 ضمن الجولة الثالثة من تصفيات البطولة.

وجرت المباراة عند الساعة السادسة مساء، في صالة الأمير نايف بمدينة الدمام السعودية في مباراة مصيرية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بهدف دون مقابل للمنتخب السعودي.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب السعودية هدف التعديل، لكن المنتخب العراقي تمكن قبل نهاية المباراة بثوانٍ من تسجيل هدف الفوز.

ولعب العراق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، والصين تايبيه، وباكستان، في حين يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2026 أصحاب المراكز الأولى في المجموعات وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

وفاز العراق في مواجهاته الأخيرة على نظيره الصين تايبيه في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة لتصفيات كأس آسيا التي تستضيفها السعودية، كما حقق فوزاً كبيراً على المنتخب الباكستاني بنتيجة 8-1 في مستهل مشواره الآسيوي، السبت الماضي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات البطولة.