هدف عالمي في أول ظهور.. العراقي علي جاسم يخطف الأضواء بالدوري السعودي (فيديو)

شفق نيوز- الرياض

خطف لاعب المنتخب العراقي علي جاسم، يوم السبت، الأضواء في أول ظهور له بالدوري السعودي، بعدما سجّل هدفاً رائعاً لفريقه النجمة في شباك القادسية، في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري روشن لكرة القدم لموسم 2025 – 2026.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بتقدم القادسية بهدفين دون مقابل للنجمة، جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب ماتيو ريتيغي، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب خوليان كينيونيس في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق النجمة من تقليص النتيجة عن طريق البديل العراقي علي جاسم في الدقيقة 54 من تسديدة جميلة على يمين حارس مرمى القادسية ليكون أول هدف له في الدوري السعودي، بعد انتقاله مؤخراً من كومو الإيطالي.

لكن عاد لاعب القادسية ماتيو ريتيغي ليسجل ثاني هدف شخصي له وثالث للقادسية في الدقيقة 90+5، لتنتهي المباراة بفوز القادسية على النجمة بنتيجة 3-1.