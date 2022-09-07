هدفه أولمبياد باريس 2024.. شنيشل يكشف خطة عمله المقبلة مع المنتخب الأولمبي

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، راضي شنيشل، أنه يخطط لرفع مستوى اللاعبين للمشاركة في اولمبياد باريس 2024، فيما حدد منتصف الشهر الجاري لإقامة معسكر تدريبي استعداداً لبطولة الأردن الدولية.

وقال شنيشل في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقرِّ الاتحاد، إن خطط عمله المقبلة مع المُنتخبِ الأولمبي، هي الوصول إلى اولمبياد باريس 2024 بالاعتماد على مجموعة من اللاعبين بمعدل أعمارٍ تسمح لهم بالمشاركة في تصفياتِ اولمبياد باريس.

واشار الى إقامةَ معسكر تدريبيّ للمنتخب في الرابع عشر من الشهرِ الجاري استعداداً للمُشاركةِ في بطولةِ الأردن الدوليّة التي ستقام للفترة من 23-27 من الشهرِ الجاري.

وأضافّ ان أبوابَ المُنتخب ستكون مفتوحةً للجميع، ولا توجدُ أي فروقاتٍ بين لاعبٍ وآخر باستثناءِ الجاهزيّةِ التامّة التي ستحددُ وجودهم، وحتى بالنسبةِ للاعبين الذين اعتذروا عن التواجدِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة، وهما كل من زيدان إقبال وعلي الحمادي، فستكون أبوابُ المُنتخب مفتوحةً أمامهم.

وبخُصوصِ اعتذارِ زيدان إقبال وعلي الحمادي، أكدَ المُديرُ الإداري، مهدي كريم، أن اعتذارَ الأول جاءَ بطلبٍ منه، وإنه يفضلُ التركيزَ مع ناديه في الفترةِ الحاليّة.

وبين أما بخُصوص الحمادي، فقد طلبت إدارةُ نادي ويكمب بأن يتواجد في مُبارياتِ الفريقِ التي ستتزامنُ ضمن الفترةِ نفسها لبُطولةِ الأردن، إضافةً إلى رغبةِ اللاعب في إثباتِ وجوده مع ناديه في الفترةِ المُقبلة.