هدفان قاتلان في مباراة "مجنونة" وتعادل إيجابي بدوري النجوم

شفق نيوز/ جرت يوم السبت، ثلاث مواجهات عند الساعة الـ5:00 عصراً ، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري نجوم العراقي لكرة القدم .

وتعادل فريق الكرمة مع ضيفه فريق الطلبة 1-1، وجرت المباراة على ملعب الرمادي .

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل الكرمة هدفه في الدقيقة 61 عن طريق ريتشارد جوكو وسجل الطلبة هدف التعديل عن طريق دايموند ماتوفا في الدقيقة 76 .

في المقابل، فاز فريق الكهرباء على ضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 2-0، وجرت المباراة على ملعب الزوراء.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه في الدقيقة 54 عن طريق حيدر عبد الكريم، وجاء الهدف الثاني عن طريق وكاع رمضان في الدقيقة 79.

إلى ذلك، تعادل فريق نوروز مع ضيفه نفط ميسان بمباراة مجنونة جاء فيها هدفين بوقت قاتل بنتيجة 2-2 ، وجرت المباراة على ملعب نوروز .

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني تقدم نفط ميسان بهدف سجله المحترف داوده في الدقيقة 51 ، وجاء هدف التعديل لنوروز من ركلة جزاء نفذها بنجاح اسو رستم في الدقيقة 80 ، وبوقت قاتل سجل نفط ميسان هدفه الثاني عن طريق عثمان سانيه عند الدقيقة 90+8 وانقذ ماردونا كلاديو اولفيرا فريقه نوروز من خسارة محققة ليسجل بوقت قاتل هدف التعديل من كرة ثابتة في الدقيقة 90+13 .

وشهد اللقاء، طرد لاعب نفط ميسان عباس فاضل، في الدقيقة 63 ليكمل نفط ميسان المباراة بعشرة لاعبين.