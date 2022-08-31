هدد بإيقاف الدوري.. الميناء: سنلجأ للقضاء وكأس الدولية بترخيص أندية غير مستوفية للمعايير

شفق نيوز / هدد نادي الميناء لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بإصدار أمر ولائي من القضاء لإيقاف مسابقة الدوري في حال استصدار "ترخيص" لأي ناد غير مستوف للشروط القانونية، كما بينّ انه سيتحرك "لإدانة" أعضاء الاتحاد في هيئة النزاهة ومحكمة كأس في حال تعاملهم مع النوادي غير المرخصة.

وقال رعد مالك أمين سر نادي الميناء لوكالة شفق نيوز إن "أي ترخيص لأي ناد غير مستوفٍ قانوناً يعتبر استهدافا لنادي الميناء كونه يُعد فعلا مقصودا.

وأضاف مالك "سنلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي، ومنها اللجوء إلى القضاء العراقي، وإقامة دعوى على الاتحاد، وإصدار أمر ولائي بوقف مسابقة الدوري لحين تدقيق إضبارة النادي المرخص دون استكمال شروط الترخيص".

وتابع امين سر نادي الميناء "إضافة الى ذلك سنتجه لتقديم شكوى إلى هيئة النزاهة على لجنة التراخيص في حال تواطئها مع أي ناد، وعلى من تثبت ادانته من أعضاء الاتحاد في هذا الترخيص فضلاً عن طرق باب محكمة كأس الدولية في سويسرا".

يذكر أن نادي الميناء يعد من الاندية التي تمتلك افضل الملاعب والمنشآت الرياضية ويتواصل فريقها الكروي تدريباته لاشراف المدرب باسم قاسم.

ويعد النادي مستوفياً لمعايير التراخيص وقد هبط الى دوري الدرجة الأولى، ويمكن له اللعب في الدوري الممتاز في حال لم يستوف أي فريق من دوري الأضواء للمعايير المطلوبة للتراخيص.