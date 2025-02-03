أهداف رونالدو.. كم بلغت منذ بداية مسيرته ولحد اليوم؟

شفق نيوز/ تجاوزت عدد أهداف كريستيانو رونالدو طيلة مسيرته الكروية 900 هدف بعد تسجيله هدفين، يوم الاثنين، ساعد من خلاله في فوز نادي النصر السعودي على نادي الوصل الإماراتي بنتيجة 0/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الدور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدفا النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاماً، في الدقيقتين 44 و78 من زمن المباراة.

بعد هزّه شباك نادي الوصل في مناسبتين، وصل رونالدو للهدف رقم 923 في مسيرته الكروية، بقميص منتخب بلاده ومختلف الأندية الّتي لعب لها.

كما وصل للمساهمة التهديفية رقم 27 بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ سجّل 23 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة عقب خوضه 24 مباراة.