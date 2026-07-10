هداف دوري نجوم العراق ينضم لصفوف زاخو

شفق نيوز- زاخو

أعلن نادي زاخو الرياضي، يوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع المهاجم الأوزبكي شيرزود تيميروف، هداف دوري نجوم العراق للموسم الماضي، لتمثيل الفريق خلال منافسات الموسم الكروي 2026-2027.

ووقع تيميروف عقده مع إدارة النادي، لينضم إلى صفوف "القلعة الحمراء" في واحدة من أبرز صفقات دوري نجوم العراق، نظراً للمستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال تجربته السابقة مع نادي أربيل، والتي توج بإحراز لقب هداف الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويعول الجهاز الفني لنادي زاخو على خبرة المهاجم الأوزبكي وقدراته التهديفية لتعزيز القوة الهجومية للفريق، والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة خلال الموسم المقبل.

وكان تيميروف قد تصدر قائمة هدافي دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026 برصيد 28 هدفاً، متفوقاً على أقرب منافسيه، فيما جاء لاعب الموصل علاء الدين الدالي في المركز الثاني برصيد 20 هدفاً، وحل مهاجم دهوك بيتر كوركيس ثالثاً برصيد 19 هدفاً، تلاه لاعب الكرخ يونس حمود رابعاً برصيد 18 هدفاً، بينما تقاسم لاعب الشرطة ليونيل أتيبا، ولاعب الغراف فيدليس كوكو المركز الخامس برصيد 17 هدفاً.