أهداف بالجملة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

شفق نيوز/ حسم نادي آرسنال الإنجليزي مواجهة القمة أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بفوزه عليه بهدفين دون مقابل مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

سجّل هدفي آرسنال، الألماني كاي هافيرتز (20) وبوكايو ساكا (35) ليحقق المدفعجية فوزهم الأول بعد تعادلهم في الجولة الأولى مع أتالانتا الإيطالي من دون أهداف، في حين تلقى النادي الباريسي خسارته الأولى بعد أن كان فاز في الجولة الأولى على جيرونا الإسباني بهدف دون مقابل.

وفي مواجهة اخرى، غلب باير ليفركوزن الألماني ضيفه العملاق ميلان الإيطالي 1-0، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا مرحلة الدوري الثلاثاء.

ووقع على هدف فريق المدرب تشابي ألونسو الوحيد، النيجيري فيكتور بونيفاس 51، ليرفع حامل لقب الدوري الألماني رصيده إلى 6 نقاط بعدما قص شريط مبارياته في أمجد الكؤوس بفوز مبين خارج الديار على آيندهوفن 4-0.

وهي أول مباراة بين باير ليفركوزن وميلان في المسابقات الأوروبية.

من جانبه عاد مانشستر سيتي الإنجليزي، من سلوفاكيا بفوزه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظام المجموعة الموحدة الجديد، وجاء بنتيجة كبيرة على سلوفان براتيسلافا 4-0 الثلاثاء في الجولة الثانية.

في مباراته الأولى من أصل ثماني بحسب النظام الجديد، اكتفى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالتعادل السلبي على أرضه ضد إنتر الإيطالي، لكنه كشر عن أنيابه الثلاثاء محققا فوزه الأول في مشوار يشكل يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي العقبتين الكبيرتين الوحيدتين في طريقه.

وفي ميلانو، حذا إنتر حذو سيتي بفوزه على ضيفه النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة سجلها التركي هاكان تشالهان أوغلو من ركلة حرة تحولت من الحائط الدفاعي وخدعت الحارس (11) والنمسوي ماركو أرناوتوفيتش (59) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (71) بتمريرتين من الإيراني مهدي طارمي الذي سجل الرابع من ركلة جزاء (81).

كما حقق برشلونة الإسباني فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز عريض على حساب ضيفه يونغ بويز السويسري بنتيجة 5-0، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية.

وحقق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك أول انتصار بالبطولة القارية بعد خسارته بالجولة الماضية على يد موناكو الفرنسي بنتيجة 1-2.

وفي لقاء أخر دمر بوروسيا دورتموند الألماني، شباك ضيفه فريق سيلتك الاسكتلندي، بسبعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف أسود فيستفاليا كل من كريم أديمي 3 أهداف “هاتريك”، إيمري كان من ركلة جزاء، سيرهو جيراسي هدفين وفيليكس نميشا، في الدقائق 7، 11، 29، 40، 42، 66 و 79، بينما سجل هدف الفريق الاسكتلندي اللاعب ماييدا في الدقيقة 9.