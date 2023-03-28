"هجوم ناري".. عميد دوري الصالات يهدد بالانسحاب بسبب "ظلم التحكيم"

شفق نيوز / هددت ادارة نادي نفط الوسط، اليوم الثلاثاء، بالانسحاب من الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات وحل الفريق بسبب ما وصفته بـ "سوء وظلم التحكيم"، فيما وصفت الحكام بأنهم "أفسدوا حلاوة الدوري".

وقال نائب رئيس النادي هيثم بعيوي لوكالة شفق نيوز "لقد تكررت الاخطاء التحكيمية في لقاءات الفريق والتي أثرت بشكل كبير على نتائج صالات نفط الوسط ومركزه، وخسارة غير مستحقة لنفط الوسط أمام المصافي اليوم في دوري الصالات".

وأضاف بعيوي أن "نادي نفط الوسط يرفض ان يكون فريقه ضحية للأخطاء التحكيمية، ويدرس جدياً الانسحاب من دوري الصالات وحل الفريق رغم انه عميد كرة الصالات والمتسيد على العرش لسنوات طويلة بعدما أفسد الحكام حلاوة الدوري سيما في لقاء فريقنا الأخير".

وتابع بعيوي أن "الاجحاف التحكيمي والاخطاء التي ربما تكون متعمدة طالت فريقنا وكان آخرها مباراة اليوم التي افقدتنا الاقتراب من الصدارة أمام مصافي الوسط"، مشيرا الى أن "نادي نفط الوسط الذي يعد النادي الأول الذي يرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين كونه نادي يهتم باللعبة، بصدد الانسحاب من البطولة وحل الفريق بسبب الظلم والاجحاف التحكيمي الذي نعاني منه.

يذكر أن كرة صالات نفط الوسط حصلت على لقب بطولة الدوري للمرة التاسعة والذي يُعد إنجازاً استثنائيّاً غير مسبوق.

وخسر فريق نادي نفط الوسط اليوم أمام مصافي الوسط 5-4 ضمن منافسات الجولة 19 ليتراجع ويحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة.