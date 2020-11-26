هجوم غير مسبوق من الزوراء على لجنة بالتطبيعية: سنصفق لها بحالة

شفق نيوز/ انتقد عبد الرحمن رشيد، عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء، والمتحدث باسم النادي، أداء لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال رشيد لشفق نيوز، إنه "غير راضٍ" عن أداء لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة، مضيفاً ان اللجنة "دائما تجعل نادينا والاندية المشاركة بالدوري الممتاز في حيرة من أمرها بسبب تلكؤها في إعلامنا بمواعيد اجراء المباريات مما يشتت تركيزنا".

واضاف "أجزم بأن الدوري الممتاز لن ينتهي في شهر تموز المقبل وهو الموعد المقرر لختام الدوري حسب الجدول المعد، وفي حال انتهى بذلك الوقت فأنا أول من سيصفق للهيئة التطبيعية".