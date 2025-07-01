هجوم شرس من نادي الناصرية على أمانة بغداد: لن نكون ضحية تآمركم

شفق نيوز – ذي قار

اتهمت إدارة نادي الناصرية، يوم الثلاثاء، نادي أمانة بغداد بـ"التلاعب" بنتائج الفرق في "كواليس غرف مظلمة" مع لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مبينة أن الهدف من ذلك هو الحصول على مكافأة الصعود.

وذكرت إدارة الناصرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "لم يتّعظ نادي الأمانة، والقائمون على إدارته، من محاولاتهم السابقة في التأثير على لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبر كواليس تُدار في غرف مظلمة، يسعون من خلالها للحصول على مكافأة الصعود على حساب نادي الموصل، بل امتدت هذه المحاولات البائسة إلى التآمر على نادي الناصرية، وسرقة تعادله المستحق والمبهر في الميدان، خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب أكد".

وأضافت أن "ذلك تم عبر حجج واهية، وخزعبلات ورقية لا تسمن ولا تغني من جوع، مدعومة بأحاديث باطلة وخرافات لا أساس لها من الصحة"، موضحة أن "ما يجري اليوم من تلاعب بنتائج الفرق المشاركة في الدوري الممتاز، ومن خلال علاقات وصفها الرياضيون والجماهير العاشقة لنادي الناصرية بالمشبوهة، سيكون مصيره الفشل".

وتابعت "نقولها بصوت عالٍ وأمام أنظار الجميع، إن مدينة الناصرية، التي تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، ستفضح أي اتصالات أو علاقات مصلحية مشبوهة، وإن شاء الله، النصر سيكون حليفنا، بأقدام اللاعبين، وبدعم الإدارة المؤقتة الجديدة، وسنعمل على سحب أي تسوية تُمنح لنادي الأمانة، لأننا لم ولن نقبل أن يكون ثمنها هو فريق نادي الناصرية".